В Липецкой области впервые вынесли приговор по делу о порнодипфейках

Первый приговор по делу о создании и распространении порнодипфейков сегодня вынесли в Липецкой области. Задонский райсуд приговорил 48-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Ему также запретили пять лет администрировать сайты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В связи со спецификой дела процесс шел в закрытом режиме. Липчанина, чье имя скрыто в картотеке райсуда, признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и распространении там же сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

При вынесении приговора суд учел признание вины фигурантом, раскаяние и способствование расследованию, полное возмещение морального вреда потерпевшим, состояние его здоровья и необходимость помогать матери-инвалиду второй группы.

Как установил суд, липчанин создал в соцсети группу, где разместил порнографические изображения, созданные с помощью чат-ботов. Для коллажей с обнаженными телами он использовал снимки пользователей соцсети, которые скачивал из их профилей. Загруженные в группу картинки были доступны и подписчикам, и посетителям сообщества. Всего фигурант сделал коллажи с фотографиями девяти человек.

Алина Морозова