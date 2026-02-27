В Липецкой области впервые пройдет суд о порнодипфейках

В Задонском районе Липецкой области начнется суд по уголовному делу 48-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении и распространении порнографических дипфейков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Липчанину вменяют «распространение в интернете сведений, порочащих честь и достоинство» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы) и «незаконное изготовление и распространение порнографических материалов с использованием интернета» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В связи со спецификой дела процесс пройдет в закрытом режиме.

По версии обвинения, обвиняемый создал в неназванной соцсети паблик, где постил «изображения порнографического характера», изготовленные с помощью нейросетевых чат-ботов. Для фотоколлажей он использовал фотографии реальных пользователей, скачанные из их аккаунтов в соцсетях.



Порнодипфейки становились доступными подписчикам и посетителям общедоступного паблика, утверждает следствие. Всего, по версии обвинения, липчанин использовал для наложения лиц на порно девять фотографий «без согласия их владельцев».

Дело с такой фабулой, вероятно, возбуждено в регионе впервые: данных о других подобных расследованиях силовиками в Липецкой области случаев использования порнодипфейков «Ъ-Черноземье» найти не удалось.

