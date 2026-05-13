Прокуратура начала проверку из-за ЧП на железной дороге в Белгородской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту схода нескольких вагонов электрички с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области. Региональный транспортный прокурор уже выезжал на место происшествия, уточнили в ведомстве.

В ЮВЖД ранее сообщали, что сход вагона произошел «в результате внешнего воздействия». В первичном посте в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова было сказано, что инцидент связан с нарушением железнодорожного полотна, «которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства». Впоследствии публикация была отредактирована следующим образом: «По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано повреждениями».

Инцидент произошел сегодня в 9:34 на перегоне Разъезд 134 км — Томаровка. В электричке находилось 15 человек. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей. Ее уже доставили в больницу.

В ЮВЖД сообщали о перекрытии перегона. На место был отправлен восстановительный поезд.

UPD: из-за происшествия отменен пригородный поезд №6015 Томаровка — Белгород, сообщили в ЮВЖД. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет.

Алина Морозова