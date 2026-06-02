Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Пушкина, где актриса работала более 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Марушина

Фото: Пресс-служба театра имени Пушкина Нина Марушина

Фото: Пресс-служба театра имени Пушкина

«Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина. Она пришла в театр тогда, когда главным режиссером был Борис Равенских... Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей»,— указано в сообщении театра.

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года. В 1962 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Г. А. Герасимова и А. М. Карева). Помимо театра госпожа Марушина снималась в кино. Среди известных работ актрисы — «Деструкторы», «Мы будем счастливы, моя прелесть», «Цензуру к памяти не допускаю».