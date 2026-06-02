ММК представляет высокопрочную продукцию для горнорудной отрасли

Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в специализированной выставке «Уголь России и майнинг – 2026», открывающейся 2 июня в Новокузнецке в рамках XXXIV Международного горнопромышленного форума.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

На стенде Магнитки (павильон 1, 1.Е1) гостям и участникам демонстрируют линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых на ММК под маркой MAGSTRONG. Эта импортозамещающая продукция широко используется российскими добывающими холдингами и производителями машин и оборудования, применяется для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей спецтехники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт.

В частности, стали MAGSTRONG используют для изготовления и ремонта навесного оборудования карьерной и горно-шахтной техники (ковши, лопаты, отвалы и т.д.); строительной и дорожно-строительной техники, а также кузовов карьерных самосвалов, самосвальных полуприцепов, мусоровозов, асфальтосмесителей и бетономешалок. Кроме того, стали MAGSTRONG применяют для изготовления манипуляторных перегружателей, футеровок приёмных и дозирующих бункеров, самокантующихся вагонов и вагонеток, платформ и кузовов большегрузной техники.

Применение сталей MAGSTRONG позволяет существенно снизить вес изделий, дает значительную экономию, а также позволяет получить экологический эффект: в результате замены рядовых марок стали и учёта негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла продукции выбросы парниковых газов в среднем уменьшаются на 30%.

На стенде ММК также будут работать специалисты угольной компании «ММК-УГОЛЬ», которые знакомят посетителей со своей премиальной продукцией – угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности и обладающим уникальными качественными характеристиками.

Международный горнопромышленный форум и выставка «Уголь России и майнинг» проходят с 2 по 5 июня в Новокузнецке. Свою продукцию, оборудование, технику и технологии представят более 500 компаний из России, а также Республики Беларусь, Китая, Казахстана, Турции и Индии.

