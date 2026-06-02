Средний чек стоматологов в Ростовской области вырос до 13,7 тысячи рублей

Средняя стоимость визита к стоматологу в Ростовской области составила 13,7 тыс. руб. в первом квартале 2026 года. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель равнялся 11,5 тыс. руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

В первом квартале в Ростовской области услуги стоматологии продемонстрировали устойчивый рост среднего чека при сокращении объема покупок. Пациенты тратят больше за счет выбора расширенного перечня услуг, а также инфляционного удорожания, отметили специалисты аналитического центра.

При этом количество обращений к стоматологам уменьшилось на 4% по сравнению с уровнем прошлого года.

Мария Хоперская