Средний чек стоматологов в Ростовской области вырос до 13,7 тысячи рублей
Средняя стоимость визита к стоматологу в Ростовской области составила 13,7 тыс. руб. в первом квартале 2026 года. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель равнялся 11,5 тыс. руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».
В первом квартале в Ростовской области услуги стоматологии продемонстрировали устойчивый рост среднего чека при сокращении объема покупок. Пациенты тратят больше за счет выбора расширенного перечня услуг, а также инфляционного удорожания, отметили специалисты аналитического центра.
При этом количество обращений к стоматологам уменьшилось на 4% по сравнению с уровнем прошлого года.