В Самаре в собственность государства обратили почти тонну янтаря на 4 млн рублей

Железнодорожный районный суд Самары «в целях защиты государственных интересов РФ» признал янтарь весом более 906 кг бесхозяйным и обратил его в собственность государства. В дальнейшем минерал передадут в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

В суд обратилась Куйбышевская транспортная прокуратура с заявлением о признании бесхозяйной и обращении в собственность государства крупной контрабандной партии янтаря. Минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники Самарской таможни. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору), которое приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Согласно заключению эксперта, стоимость изъятого янтаря составляет свыше 4 млн руб. Каких-либо доказательств, подтверждающих права собственности конкретных лиц или организаций на минерал, в ходе предварительного следствия не установили. Права на минерал никто не заявлял. Решение в законную силу не вступило.

Руфия Кутляева