В Самаре суд рассмотрит заявление об обращении в пользу государства около тонны янтаря

Железнодорожный районный суд Самары рассмотрит заявление о признании бесхозяйной и обращении в собственность РФ крупной партии янтаря, стоимостью более 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Однако оно приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Как сообщает пресс-служба суда, минерал изъяли в мае 2024 года сотрудники Самарской таможни. Заключение эксперта показало, что общий вес изъятого янтаря составляет более 906 кг. Каких-либо доказательств, подтверждающих права собственности конкретных лиц либо организаций на минерал, не установлено. Права на него никто не заявил. Таким образом, «янтарь-сырец является бесхозяйным и подлежит обращению в собственность государства».

Руфия Кутляева