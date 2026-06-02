Подростки вышли на летние смены

Количество вакансий для несовершеннолетних перед летним сезоном выросло в полтора раза. В апреле-мае подросткам чаще всего предлагают работу курьерами, официантами, промоутерами, упаковщиками и аниматорами, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продавец может рассчитывать на зарплату в 30 тыс. руб., фотограф — в 40 тыс. руб., официант — до 50 тыс. руб. Раздача листовок или расклейка объявлений стоит около 2-2,5 тыс. руб. за смену. Резюме на подработку к концу учебного года стало больше примерно на треть.

Представители бизнеса рассказали “Ъ FM”, пополняют ли они коллектив сезонными работниками:

Владелец компаний «Ягодные поля» и «Фрагария» Игорь Бугорский: «У нас в сезон сбора ягод на полях работает молодежь. Порядка 15% из них приезжают зарабатывать деньги. Оставшиеся 85% — просто провести время или сделать красивые фотографии. Если человек не понимает, зачем он приезжает на работу — независимо от того, студент он или школьник, — толку от такого сотрудника не будет. У нас абсолютно нет никакого различия между возрастами с точки зрения оплаты. Зарплата начисляется от выработки: чем больше сделал, тем больше заработал». Сооснователь холдинга «Рестамама» Евгения Доронина: «Мы сотрудничаем с кулинарными техникумами и училищами, нам предоставляют ребят-практикантов, и тех из них, кто показывает хорошие результаты, мы потом трудоустраиваем. Это хороший опыт. Но мы избегаем, например, брать просто подростков с улицы на позиции официантов. В сезон, когда у нас традиционно много гостей, нам очень важно, чтобы на этих позициях были профессионалы. Практиканты действительно обходятся бизнесу дешевле, но они не работают полноценную смену». Вице-президент компании TWIGA Communication Карина Оганджанян: «Школьников мы точно не нанимали, потому что наш труд требует подготовки и специализации. Студенты, естественно, выполняют самую простую работу: собрать информацию, сделать что-то руками. Первым, конечно, сейчас в основном занимается ИИ, и потребности у нас в этом нет. А вот физически потрудиться — пожалуйста. Практически все студенты работают не только летом, ведь у них есть интерес получить реальный опыт и к окончанию университета уже быть подкованными».

По согласию родителей с 14 лет ребенок может оформить самозанятость или трудовой договор. Однако экономия на выплатах для молодых сотрудников может оказаться сомнительной, потому что работодателю нужно учесть множество ограничений, отмечает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«В России запрещено привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, а также нанимать в религиозные организации, ночные клубы, в производство и продажу спиртных напитков, табачных изделий. Также запрещена работа вахтовым методом. Переноска несовершеннолетними тяжестей ограничена согласно постановлению Минтруда. С детьми нельзя заключать договоры о полной материальной ответственности. Часто встречаю нарушения, когда подростков нанимают официантами и потом пытаются взыскать с них недостачу.

Медосмотры до 18 лет они проходить не должны, в командировки их отправить нельзя. Что касается работы по срочному договору: сколько бы ребенок ни проработал, даже если два месяца, у него накапливается ежегодный оплачиваемый отпуск, и не 28 дней, как у всех, а 31. При увольнении надо будет оплачивать компенсацию. Также предусмотрено сокращенное рабочее время: с 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, а если младше 16 — не более 24 часов в неделю».

Среди преимуществ найма несовершеннолетних бизнес называет высокую мотивацию таких работников, а также скромные зарплатные ожидания.

Юлия Савина