Налоговая намерена обанкротить челябинского производителя «Руслада»

Межрайонная инспекция ФНС №4 по Башкирии подала иски к челябинским ООО «Руслада» (владеет одноименным брендом) и ООО «Торговый дом „Руслада“» о признании их банкротами. Общая сумма требований составляет 15,1 млн руб., сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Задолженность ООО «Руслада» перед налоговым органом достигла 9,1 млн руб., из которых 7,3 млн руб. — долг по налогам с пенями, 1,8 млн руб. — долг по страховым взносам. В реестр требований по делу ТД просят включить 6 млн руб. Оба иска приняты к производству. Предварительные заседания по проверке обоснованности заявлений назначены на 14 и 23 июля 2026 года соответственно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированные в Челябинске ООО «Руслада» и ООО ТД «Руслада» принадлежат Светлане Cулеймановой. Она же является директором компаний. Обе организации занимаются дистрибуцией. Выручка «Руслады» в 2025 году составила 583 млн руб., чистая прибыль — 201 тыс. руб. Торговый дом выручил в прошлом году 452,2 млн руб., заработал чистыми — 499 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2026 года ООО «Производственная компания “Акульчев“» выкупило челябинскую кондитерскую фабрику «Колос», которой владело ООО «Руслада».

Виталина Ярховска