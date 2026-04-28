Челябинскую кондитерскую фабрику «Руслады» выкупил «Акульчев»

ООО «ПК „Акульчев“» купило кондитерскую фабрику «Колос» в Челябинске. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на компанию Unicorn Capital, выступившую советником сделки.

По мнению руководителя департамента M&A BGP Capital Ивана Пешкова, сумма сделки с учетом долга могла составить 500 млн руб. Бренд «Руслада» в ее периметр не вошел. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Акульчев» является учредителем «Колоса» с февраля 2026 года вместе с Сергеем Акульчевым.

