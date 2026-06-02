Роман Адамов перешел из «Ростова» в тренерский штаб ЦСКА

Роман Адамов покинул должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

Исполняющим обязанности Адамова назначен Роман Церюта.

Адамов начал карьеру в 18 лет в основном составе «Ростсельмаша». Позже играл за «Терек», «Москву» и казанский «Рубин». В июле 2017 года он возглавил детско-юношеские команды в структуре ростовского клуба. Впоследствии Адамов вошел в тренерский штаб желто-синих и стал координатором взаимодействия основной и молодежной команд, а также молодежки и детской школы.

Мария Хоперская