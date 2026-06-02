Суд признал банкротом дочернюю компанию изъятого «Облкоммунэнерго»

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом АО «Объединенная теплоснабжающая компания», являющееся дочерним предприятием «Облкоммунэнерго» (ранее его совладельцами являлись Артем Биков и Алексей Бобров). «Облкоммунэнерго» в прошлом году изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 27 ноября текущего года, следует из картотеки суда. Суд утвердил Александра Банаева в качестве конкурсного управляющего. С компании также будет взыскана госпошлина в размере 100 тыс. руб. в пользу АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» за рассмотрение дела о несостоятельности.

Как ранее сообщал «Ъ», в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства основной актив Артема Бикова и Алексея Боброва — «Корпорацию СТС», капитализация которой составляла почти 140 млрд руб. В ее состав входило 38 компаний, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики на территории Уральского федерального округа. Тогда в иске Генпрокуратуры речь шла, в частности, о незаконной приватизации госимущества «Облкоммунэнерго».

