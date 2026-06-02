Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд признал банкротом дочернюю компанию изъятого «Облкоммунэнерго»

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом АО «Объединенная теплоснабжающая компания», являющееся дочерним предприятием «Облкоммунэнерго» (ранее его совладельцами являлись Артем Биков и Алексей Бобров). «Облкоммунэнерго» в прошлом году изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 27 ноября текущего года, следует из картотеки суда. Суд утвердил Александра Банаева в качестве конкурсного управляющего. С компании также будет взыскана госпошлина в размере 100 тыс. руб. в пользу АО «Уралсевергаз — независимая газовая компания» за рассмотрение дела о несостоятельности.

Как ранее сообщал «Ъ», в октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства основной актив Артема Бикова и Алексея Боброва — «Корпорацию СТС», капитализация которой составляла почти 140 млрд руб. В ее состав входило 38 компаний, владеющих объектами коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики на территории Уральского федерального округа. Тогда в иске Генпрокуратуры речь шла, в частности, о незаконной приватизации госимущества «Облкоммунэнерго».

Мария Игнатова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд