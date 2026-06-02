Число пострадавших от отравления в кафе Пятигорска возросло до 70

Количество обратившихся за медицинской помощью после посещения кафе в Пятигорске достигло 70 человек. Из них, по данным ведомства, 59 госпитализированы, еще 11 получают лечение амбулаторно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Ставропольского края.

30 мая с кишечной инфекцией госпитализировали девять посетителей заведения. Кафе закрыли. Позже губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что число отравившихся увеличилось до 50, но всем оказывают необходимую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).