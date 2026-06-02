Под заводами Volkswagen и BMW в Польше и ФРГ планируют добывать литий

Американский стартап Atana Elements планирует начать разведку и добычу лития прямо под заводами по производству батарей, принадлежащими Volkswagen и BMW, сообщает Financial Times (FT). Компания получила лицензии на разведку на участке площадью 1,5 млн акров в немецком Зальцгиттере и польском Вроцлаве.

Одна из целей проекта — сократить зависимость Европы от Китая в поставках критически важных минералов.

То, что работы начнутся под заводами, использующими литий в производстве аккумуляторов, FT называет совпадением. Стартап, работающий совместно с чилийской горнодобывающей компанией Antofagasta, использовал исторические геологические данные и технологии ИИ для выявления зон, в которых могут находиться значительные запасы металла.

Atana Elements ожидает в течение следующих 20 лет извлечь около 26 млн тонн лития на двух проектах. Аналитики, опрошенные FT, говорят, что рассуждать о том, сколько лития может быть добыто на этих двух участках, еще рано: проекты находятся на ранней стадии.

