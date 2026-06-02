Житель Кургана разгромил десятки машин

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения нескольких машин в центре Кургана, сообщили ТАСС в региональном МВД. По данным Ura.ru, повреждены десятки машин, причем только дорогих марок.

Местный житель заявил Ura.ru, что мужчина ногами разбил зеркала машин в нескольких дворах. По словам очевидца, только в одном дворе злоумышленник «нанес ущерба на 4,5 млн». «Шел и на ходу ногами разбивал зеркала. Выбирал только дорогие машины: BMW, Range Rover и другие. У них только одно зеркало стоит по 100–400 тыс. руб.»,— заявил местный житель.

Агентство утверждает, что правонарушитель — работник крупного завода, другие подробности о нем неизвестны. Потерпевшие уже написали заявления в полицию.