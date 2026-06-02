Развитие рынка спецтехники: «Балтийский лизинг» на выставке «CTT Expo 2026»

Компания «Балтийский лизинг», один из федеральных лидеров в финансировании спецтехники, приняла участие в «CTT Expo 2026». Главная строительная выставка России состоялась 26–29 мая в московском «Крокус Экспо» при поддержке Министерства промышленности и торговли и стала площадкой для обсуждения важнейших вызовов отрасли.

Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

За последние несколько лет рынок спецтехники пережил серьезную трансформацию, которая сопровождалась охлаждением спроса, однако сегодня в отрасли наметилась долгожданная «оттепель» — и при позитивном развитии событий «Балтийский лизинг» прогнозирует рост примерно на 10–15% по итогам 2026 года. Об этом заявила заместитель генерального директора компании Вероника Гурба во время выступления на дискуссионной сессии «Сценарии развития рынка спецтехники: основные тренды, вызовы и ожидания».

«Благодаря эффективной трансформации бизнес-процессов и расширению продуктовой линейки мы сумели не только не допустить падения показателей, но и укрепить свои позиции. По итогам 2025 года "Балтийский лизинг" занял четвертое место в рэнкинге лизинговых компаний России по версии агентства "Эксперт РА", уступив только игрокам с госучастием. В сегменте "Строительная и дорожно-строительная техника" компания входит в тройку лидеров, что подтверждает эффективность нашей работы в этом направлении»,— заявила Вероника Гурба, заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».

Приоритетами бизнеса сегодня становятся гибкая работа с потребностями клиентов, управление рисками и активное, вдумчивое участие в разработке актуальных отраслевых решений. Важную роль в поддержке спроса играет субсидирование важнейших отраслей экономики со стороны государства. «Балтийский лизинг» работает с программами Минпромторга, ДОМ.РФ, Фонда развития промышленности, а также с программами поддержки техники белорусского производства, стараясь интегрировать меры господдержки почти в каждую вторую сделку.

На фоне роста цен многие компании ищут способы минимизировать капитальные вложения на обновление парка, особенно актуальными стали решения по ремоторизации. «Балтийский лизинг» одним из первых запустил это направление, предложив рынку программу «Ремонт в лизинг». По сути, речь идет о возможности провести капитальный ремонт, заменить двигатель, модернизировать ключевые агрегаты или перевести технику на газомоторное топливо с использованием лизингового инструмента.

«Рынок долгое время двигался по инерции, предлагая типовые продукты, но теперь клиентам нужно гораздо больше. Клиенту важен результат — экономия, гибкость, возможность сохранить бизнес-модель, и потому мы осознанно делаем ставку на неординарные решения. Растет спрос на индивидуальные графики платежей, сезонные отсрочки, реструктуризацию, операционный лизинг, а также на решения с использованием государственных программ поддержки. По сути, рынок становится значительно более технологичным и клиентоориентированным»,— резюмирует первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

«Балтийский лизинг» видит свою миссию в том, чтобы помочь бизнесу сохранить и успешно реализовать инвестиционные планы при помощи новых, более гибких форм финансирования. Совокупный эффект от этих действий формирует базу для роста прибыльности в среднесрочной перспективе.

