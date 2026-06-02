Гражданина Германии заподозрили в мошенничестве с люксовыми авто в Москве

В Москве задержали гражданина Германии Илана Медведева по подозрению в мошенничестве. Его считают причастным к схеме с покупкой и доставкой люксовых машин из Европы в Россию. Об этом рассказал ТАСС адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы одного из обманутых клиентов.

По словам адвоката, пострадавшие от действий мошенников российские дилеры Rolls-Royce уже готовят гражданские иски. «Обманутых покупателей много, среди тех, кого я знаю — и мои партнеры по гольф-клубу, и официальные дилеры "Роллс-Ройсов" и других люксовых автомобилей»,— уточнил господин Добровинский.

Подробности уголовного дела адвокат разглашать не стал «в интересах следствия». По данным РЕН ТВ, подозреваемый предлагал свои услуги по покупке машин в премиальном гольф-клубе. Сумма ущерба каждого потерпевшего превышает €1 млн, уточняет канал.