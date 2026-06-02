Александр Бельский рассказал о новых законах Петербурга

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил о вступлении в силу ряда новых региональных законов в июне 2026 года. Среди ключевых изменений — меры по привлечению молодых врачей, ужесточение санкций для нарушителей на водном транспорте, расширение пособий для многодетных семей и отмена требования к уставному капиталу для федеральных казенных предприятий, торгующих алкоголем.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточнил господин Бельский, закон о поддержке молодых медиков предусматривает стимулирование и трудоустройство начинающих врачей и фармацевтов, которые должны приступить к работе с наставниками.

Одновременно ужесточены штрафы для владельцев маломерных судов и гидроциклов: выход в акваторию Невы в ночное время (с 23:00 до 05:00) с июня будет наказываться штрафами от 5 до 150 тыс. рублей. Закон об обороте алкоголя приведен в соответствие с федеральными нормами и отменяет требование к минимальному уставному капиталу в 1 млн рублей для федеральных казенных предприятий.

Также вступил в силу закон, позволяющий многодетным семьям получать ежемесячное пособие на ребенка, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Кроме того, правительство города получило полномочия по поддержке НКО, занимающихся поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа в годы войны.

Кирилл Конторщиков