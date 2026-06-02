Курская корпорация развития потребовала с подмосковного «Вагнера» 129 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» к подмосковному ООО «Вагнер» Яны Елизаровой. Размер требований составляет 128,9 млн руб. Их суть не раскрывается, так как заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее стороны в суде не встречались. Из базы данных Rusprofile следует, что госконтрактов по результатам торгов между ними не заключено.

По данным Rusprofile, ООО «Вагнер» зарегистрировано в Раменском Московской области в 2012 году и с тех пор работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С 2015 года управление компанией осуществляет генеральный директор Павел Елизаров. Единственным учредителем выступает Яна Елизарова. Штат компании за последние годы вырос с 12 человек в 2018 году до 44 в 2024-м, однако в 2025 году численность сократилась до 41 сотрудника. Общество не имеет филиалов и представительств, его деятельность сосредоточена по месту регистрации. Сведений о лицензиях не представлено, а товарные знаки оформлялись ранее, но активных не зафиксировано. В 2025 году выручка ООО «Вагнер» составила 381 млн руб., что на 32% ниже показателя 2024 года (559 млн). При этом чистая прибыль сократилась еще более значительно — с 79 млн до 983 тыс. руб., то есть почти на 99%. Зафиксировано 82 исполнительных производства, из которых 81 завершено; текущая задолженность составляет около 79 тыс. руб. По состоянию на 10 мая 2026 года у компании имеется налоговая задолженность в размере более 27,2 млн руб., при этом за 2025 год было уплачено налогов и взносов на сумму около 57,9 млн руб. Госпожа Елизарова также владеет половиной раменского ООО «Вагнер экострой» с тем же видом деятельности (второй владелец — Наталья Рутт). Господин Елизаров, в свою очередь, руководит подмосковным ООО «Яппи-групп», которое принадлежит Ивану Самохину и занимается штукатурными работами.

С участием ООО «Вагнер» рассматривается пять арбитражных дел на общую сумму 213,6 млн руб. Ответчиком компания выступает только в споре с корпорацией развития.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что курское ООО «Стройкомфорт ИБ» потребовало с региональной корпорации развития 1,35 млрд руб. Однако накануне суд возвратил заявление, следует из арбитражной картотеки.

Алина Морозова