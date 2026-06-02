В челябинских лагерях отдохнули 628 детей из регионов России в 2025 году

За июнь–август 2025 года в детских лагерях Челябинской области отдохнули 628 детей из других регионов страны. Информация отражена в отчетности Челябинскстата.

В учреждениях, которые оказывают услуги по организации отдыха и оздоровления детей, чаще всего проводили лето несовершеннолетние из Свердловской области — их в прошлом году в лагерях было 447. Также Южный Урал был популярен среди детей из Ямало-Ненецкого автономного округа (47 несовершеннолетних из этого региона посетили местные учреждения), Херсонской области (40), Санкт-Петербурга (39) и Ханты-Мансийского АО (33). Иногда в Челябинской области отдыхали дети из республик Коми (9) и Башкортостан (3), а также из Татарстана, Краснодарского края, Курганской и Тюменской областей (по одному).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, загородные детские лагеря Челябинской области в 2026 году получат 40,6 млн руб. субсидии от регионального центра на организацию отдыха. Это в 3,5 раза меньше, чем в 2025-м.

Виталина Ярховска