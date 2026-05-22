Финансирование детских лагерей Челябинской области сократили в 3,5 раза

Загородные детские лагеря Челябинской области в 2026 году получат 40,6 млн руб. субсидии от регионального центра на организацию отдыха. Решение вынесла профильная межведомственная комиссия Челябинска. Год назад эта сумма составляла 142,1 млн руб.

На эту летнюю кампанию господдержку получат 15 учреждений. Среди них: лагеря «Еланчик» (сумма субсидии составит 3,9 млн руб.), «Черемушки» (3,6 млн руб.), детский оздоровительно-образовательный комплекс ММК (1,2 млн руб.). Также в список вошли три учреждения ЧМК — «Уральская березка» (5,4 млн руб.), «Искорка» (3,5 млн руб.) и санаторий-профилакторий «Каштак» (987,6 тыс. руб.). В 2025 году в перечне было 19 оздоровительных объектов. И если тогда максимально одному лагерю можно было получить 15,3 млн руб., то в 2026-м этот показатель оказался на уровне 5,4 млн руб.

Виталина Ярховска