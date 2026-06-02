Свердловские власти рассказали об увеличении объемов производства в 2026 году

С начала 2026 года в Свердловской области выросли объемы производства на промышленных предприятиях, сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на данные Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За первые четыре месяца производство электроэнергии, тепла и пара увеличилось на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 37%. На предприятиях деревообработки отмечается рост на 14,2%, пищевых продуктов — на 2,6%.

Кроме того, с января по апрель индекс производства химических веществ и продуктов вырос на 4%. В период с января по март в регионе в два раза выросло производство паровых турбин, интегральных схем и печатных плат. Выпуск магистральных электровозов увеличился на 14,3%, пассажирских вагонов — на 25%.

Напомним, рост инвестиций в Свердловской области в последние три года составлял 15-17%. Наиболее сильно растут инвестиции в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, операций с недвижимостью, химической промышленности, лекарственных средств и медицинских материалов. Долю высокотехнологичного бизнеса к 2030 году планируют увеличить с 22% до 32%.

Ирина Пичурина