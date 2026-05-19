Объем инвестиций в Свердловской области в последние три года рос на 15-17%

В Свердловской области рост инвестиций в последние три года составлял 15-17%, сообщила заместитель министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова на конференции «Решения вместо прогнозов: как бизнес проходит период трансформации. Открытый разговор», организованной ИД «Коммерсантъ-Урал» и «Цифра брокер» совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП).

По ее словам, наиболее сильно растут инвестиции в сферах обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, операций с недвижимостью, химической промышленности, лекарственных средств и медицинских материалов.

В регионе активно развивают высокотехнологичные бизнесы — к 2030 году их долю планируют увеличить с 22% до 32%, сообщила заместитель министра.

В реальном секторе объем отгруженных товаров в I квартале 2026 года в Свердловской области составил 92% к аналогичному периоду прошлого года. По словам госпожи Гладковой, это во многом обусловлено тем, что в аналогичный период 2025 года показатель демонстрировал прирост в 12,5% — то есть снижение может быть объяснено эффектом высокой базы.

Госпожа Гладкова добавила, что экономика региона диверсифицирована, поэтому нормально, что некоторые сектора растут, пока другие проходят через донастройку.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов сообщил, что, согласно опросу представителей бизнеса, в этом году впервые об ухудшении своего положения начали говорить крупные предприятия, а не только МСП. О тяжелой ситуации сообщили больше половины опрошенных.

При этом представители бизнеса стремятся адаптироваться к изменениям: проводят оптимизацию производительности, выходят на новые рынки и расширяют число партнеров. Ресурсы для экстенсивного развития — капитал и люди — сейчас крайне ограничены, однако предприятия все еще могут менять процессы, в том числе в плане автоматизации и цифровизации, а также повышать квалификацию сотрудников.

Коммерческий директор «Цифра брокер» Вячеслав Степанов выделил три основных адаптационных сложности, которые пришлось преодолеть компании. Первая, по его словам, связана с излишней демократичностью в подходе к работе с сотрудниками. Господин Степанов отметил, что свобода важна в период экономического роста, поскольку сотрудники привносят креатив и генерируют творческие идеи, однако в непростые для бизнеса времена это может создавать затруднения процессам в компании.

Второй трудностью стала необходимость смены клиентского интереса и собственного позиционирования из-за перехода на российские инвестиции. Наконец, компании пришлось направить много сил и ресурсов на замену зарубежных IT-решений, что повлияло на сроки переходного периода к новой бизнес-модели.

