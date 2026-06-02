Центр Москвы перекроют 7 июня для «Красочного забега»

В центре Москвы 7 июня перекроют движение на участках нескольких улиц для проведения «Красочного забега». Там так же будет временно запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия, сообщил столичный Дептранс.

Движение будет закрыто:

с 3:00 до 14:00 — на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области;

с 6:00 до 14:00 — на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону области;

с 7:00 до 13:00 — на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Также на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы, на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы и в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом;

с 7:00 до 14:00 — на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка при движении в сторону области.

Маршрут «Красочного забега» занимает 5 км. Старт забега находится недалеко от спорткомплекса «Олимпийский», финиш — на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Участники пробегут через несколько зон, где их будут осыпать цветными красками.