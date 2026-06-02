Центр Москвы перекроют 7 июня для «Красочного забега»

В центре Москвы 7 июня перекроют движение на участках нескольких улиц для проведения «Красочного забега». Там так же будет временно запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия, сообщил столичный Дептранс.

Движение будет закрыто:

  • с 3:00 до 14:00 — на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области;
  • с 6:00 до 14:00 — на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону области;
  • с 7:00 до 13:00 — на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова при движении в сторону центра. Также на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы, на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы и в боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом;
  • с 7:00 до 14:00 — на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в сторону центра и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка при движении в сторону области.

Маршрут «Красочного забега» занимает 5 км. Старт забега находится недалеко от спорткомплекса «Олимпийский», финиш — на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. Участники пробегут через несколько зон, где их будут осыпать цветными красками.

Маршрут пятикилометрового забега прошел по Олимпийскому проспекту и улице Дурова

Участники в ярких костюмах пробегали по центральным улицам мимо нескольких зон, где их осыпали красками

Весь путь делится на несколько цветовых зон

Краски сделаны из рисового крахмала, из-за чего безвредны и легко смываются

Чипов хронометража и временных рамок в этом забеге нет

У этого забега нет медалей, вместо них каждый пробежавший получает коллекционный значок

Оранжевая зона забега

Запоминающаяся часть забега — конкурс маскарадных костюмов

Участники красочного забега

Участники в костюмах из воздушных шаров

Участники красочного забега

В этому году в забеге приняли участие около 10 тыс. человек

Селфи после забега

Результат фиксируется только у лидеров забега — трех первых пришедших к финишу

Участники забега в защитных масках

Участницы после забега

