В Санкт-Петербург съезжаются гости очередного Международного экономического форума. Официальная программа мероприятия посвящена глобальной трансформации мировой экономики. Среди участников впервые за долгое время есть американские представители. Также ожидаются депутаты от партии «Альтернатива для Германии». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главная кулуарная тема ПМЭФа — сложный диалог бизнеса и власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Нынешний Петербургский международный экономический форум впервые за несколько лет посетит представитель правительства США — глава федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Здесь важно подчеркнуть, что это именно официальный визит, согласованный с Госдепом. Кук-младший — один из ярких сторонников Дональда Трампа, он известен своей антиукраинской позицией. Его девиз — наладить отношения с Москвой через традиционные культурные ценности. Он уверен, что у россиян, по крайней мере, с консервативной частью американского общества они общие.

Второй интересный участник ПМЭФ — Кэндис Оуэнс, консервативная американская политическая активистка и телеведущая. Однако она так же, как известный в России Такер Карлсон, публично разошлась во взглядах с действующим президентом США. Среди главных причин — поддержка Израиля и война с Ираном. Теперь они с главой Белого дома ярые антагонисты. Госпожа Оуэнс, в частности, не раз озвучивала тезис о том, что Украину создала большевистская Россия. Также известны ее утверждения, что у Бриджит Макрон, скажем так, не все однозначно с половой принадлежностью. На форуме активистка заявлена как спикер панельной дискуссии «Большая семья — большие охваты».

Впрочем, есть смысл от иностранных участников перейти к тому, что будет обсуждаться в кулуарах и на закрытых встречах. Бизнесу — от малого до крупного и очень крупного — нужны четкие правила игры в условиях неопределенной ситуации на внешнем контуре. В связи с последним фактором предпринимательское сообщество чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Но задача эта не из легких. Оно и понятно: ситуация в мире меняется столь стремительно, что все эти правила рискуют в момент устареть. Взять хотя бы Дональда Трампа: сегодня он наш, а завтра — как посмотреть, и был ли нашим, тоже большой вопрос.

На этом фоне российская власть предостерегает собеседников от излишнего оптимизма вроде того, что не стоит особо рассчитывать на скорое завершение нынешнего исторического этапа.

Тем не менее диалог на эту тему идет, и это можно считать отчасти положительной новостью. Но это все частности. В общем и целом главная задача форума остается прежней, что и в предыдущие годы. Россия не в изоляции, экономика выстояла и даже развивается. Никаких разброда и шатаний не наблюдается. Те же, кто в этом не уверен, ошибаются.

Мир должен в очередной раз услышать и понять — у нас все стабильно.

Вот и американцы приехали. Другой вопрос в том, насколько этот самый остальной мир (в основном недружественный) готов это прочувствовать. Но это его проблемы: не хочет понимать, ну и не надо.

Дмитрий Дризе