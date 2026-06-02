Каждый шестой житель Челябинской области установил самозапрет на кредиты

К маю 2026 года 523,8 тыс. жителей Челябинской области имеют статус самозапрета на получение кредитов. Доля южноуральцев, установивших для себя такие ограничения, составляет 15%, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В мае местные жители написали 18,3 тыс. заявлений на установку самозапрета и 6,4 тыс. — на снятие статуса. За все время работы нового закона южноуральцы 642,2 тыс. раз обращались за услугой и 75,2 тыс. раз отказывались от нее.

На данный момент самозапрет действует у 20,8 млн россиян. Чаще всего его оформляют граждане в возрасте 35–45 лет — их доля от общего количества жителей с таким статусом составляет 21,4%. На граждан 45–55 лет приходится 19,6% самозапретов, на россиян в возрасте 25–35 лет — 12,8%, на молодежь до 25 лет — 9,5%.

Виталина Ярховска