В кассационный суд поступила жалоба на приговор бывшему главе Тулуна Юрию Карих

Жалоба защиты на приговор экс-мэру Тулуна (Иркутская область) Юрию Карих поступила в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Фото: Администрация города Тулуна

Приговор Юрию Карих вынесли в августе 2025 года. Городской суд Тулуна дал ему пять лет лишения свободы. После оглашения приговора бывшего чиновника взяли под стражу. В феврале 2026 года апелляционная инстанция Иркутского областного суда снизила ему наказание до четырех лет 11 месяцев колонии.

Юрий Карих обвинялся в халатности (ст. 293 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), растрате в крупном размере (ст. 160 УК РФ). Главный эпизод дела — превышение полномочий при расселении людей после разрушительного наводнения 2019 года. По версии следствия, чиновник незаконно включил в реестр пострадавших от стихии жильцов 11 домов, притом что не все горожане, потерявшие жилплощадь в результате затопления, были обеспечены новыми квадратными метрами.

Илья Николаев