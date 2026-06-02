На Новой сцене Мариинки пройдет российская премьера оперы Генделя «Тамерлан»

4 июня в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» на Новой сцене Мариинского театра пройдет российская премьера оперы Генделя «Тамерлан». Постановку режиссера Стефано Поды представит Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. В спектакле занято более 160 исполнителей из Узбекистана, Испании и Аргентины.

Мировая премьера состоялась в 2024 году в Ташкенте

Главные партии исполнят бас Женисбек Пиязов, тенор Хуан Санчо, сопрано Вероника Канхеми и актриса Юлдуз Раджабова. К постановке привлечены хоровой коллектив республики, группа народных инструментов и ансамбль карнай-сурнай. Мировая премьера состоялась в 2024 году в Ташкенте.

Кирилл Конторщиков

