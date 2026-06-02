В ЦРПТ заявили, что вейпы бьют рекорды по нарушениям

Глава ЦРПТ Михаил Дубин в интервью ТАСС рассказал об эффекте маркировки табака. С момента запуска системы доля нелегального оборота сигарет упала с 15,6% до 8,6%, выявлено 67 подпольных фабрик. Однако в сегменте вейпов 70% нарушений связаны с завышением или занижением цен.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По словам господина Дубина, после резкого роста акцизов в 2025 году нарушения стали активнее. Принятые поправки в КоАП позволяют штрафовать за отклонение от минимальных и максимальных розничных цен — именно на это приходится основная масса нарушений в никотиносодержащей продукции. За два года закрыто 14 нелегальных вейп-производств.

