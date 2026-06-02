Узбекистан привезет оперу и музейные экспонаты на ПМЭФ-2026
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представит на Петербургском международном экономическом форуме культурную программу — международную оперную постановку и участие в выставке братьев Маковских в Музее Фаберже. Девять экспонатов предоставит Государственный музей искусств Узбекистана, пишет «Интерфакс».
Выставка приурочена к 180-летию братьев Маковских
Выставка «Любовь земная и любовь небесная» откроется 2 июня и продлится до 13 сентября. В ней участвуют более 25 музеев, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Всего будет представлено около 170 произведений.