Узбекистан привезет оперу и музейные экспонаты на ПМЭФ-2026

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана представит на Петербургском международном экономическом форуме культурную программу — международную оперную постановку и участие в выставке братьев Маковских в Музее Фаберже. Девять экспонатов предоставит Государственный музей искусств Узбекистана, пишет «Интерфакс».

Фото: предоставлено Музеем Востока Выставка приурочена к 180-летию братьев Маковских

Выставка «Любовь земная и любовь небесная» откроется 2 июня и продлится до 13 сентября. В ней участвуют более 25 музеев, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Всего будет представлено около 170 произведений.

Кирилл Конторщиков