ФСБ раскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны чиновников

ФСБ сообщила о масштабной схеме внедрения зарубежными спецслужбами шпионских программ в мобильные телефоны высокопоставленных российских чиновников. С помощью этих программ велась в том числе прослушка разговоров, утверждает спецслужба. Какие страны к этому причастны, напрямую не сказано, но в материалах ФСБ упоминается оборудование американских компаний.

По версии ФСБ, иностранные спецслужбы применили вредоносное программное обеспечение (ПО) для «получения чувствительной информации». ПО также использовалось для «снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств».

Из материалов ФСБ следует, что для слежки использовались разработки американских IT-компаний Fastly и Cloudflare. На кадрах, распространенных спецслужбой, показаны офисы этих компаний в США, а также их филиалы в Лондоне. По мнению ФСБ, «западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны».

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

