«Это их выбор»

В ночь с 1 на 2 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. О том, что он состоится, стало ясно после вечернего совещания у Владимира Путина, рассказывает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Совещание вышло много обещающим

Кремлевская пресс-служба до позднего вечера не раскрывала тему совещания и состав участников. Когда оно началось, выяснилось, что участие принимают генпрокурор Александр Гуцан, зампред правительства Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Тему теперь не нужно было и объявлять: речь шла о последствиях атаки на Старобельский колледж.

— Пригласил не случайно и Генерального прокурора, и председателя Следственного комитета,— говорил Владимир Путин.— Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.

Казалось, так российский президент не был настроен с самого начала войны.

Леонид Пасечник, как и остальные, выглядел просто мрачно. Подробно рассказывал то, что и так говорилось все эти дни:

— Был нанесен огневой удар со стороны ВСУ по территории Старобельского педагогического колледжа и Старобельского факультета филиала Луганского государственного педагогического университета. Для удара было использовано 16 беспилотных летательных аппаратов, которые достигли цели и разорвались на территории данного учебного заведения.

То есть дети оказались беззащитны.

— На территории также располагалось управление образования Старобельского муниципального округа, учебные корпуса, подсобное помещение и непосредственно само общежитие, в котором находились дети,— пояснял глава Луганской народной республики (ЛНР).— Само общежитие из себя представляло пятиэтажное здание, первый, второй и третий этажи которого использовались для административных, хозяйственных нужд, но там также были и учебные классы, и лекционные помещения. А четвертый и пятый этажи представляли из себя помещения, где проживали и находились дети. На момент удара в общежитии находилось 89 студентов, из которых 21 человек погиб, 45 получили повреждения различной степени тяжести, и 23 человека за помощью на момент окончания специальной военной операции не обращались, потому что со временем, может быть, был шок. Они ушли, все живы-здоровы. Но потихонечку они к нам подходят, еще четыре человека обратились за помощью.

Все хотят, конечно, окончания специальной военной операции, но Леонид Пасечник стал первым, кто сказал об этом как о деле решенном.

И, конечно, подростки в общежитии были так ошарашены ударами, что хотели просто скорее оказаться в безопасности. Кого-то, как известно, спрятали. Кого-то вытащили уже из-под завалов.

— Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности, ни о каком другом виде не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже,— сообщал Леонид Пасечник.— Из 21 погибшего 3 юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находятся на сегодняшний день 7 человек...

Один парень, Максим Копылов, 2007 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии, долгое время находился под завалами, ампутирована нога, не раскрылись легкие, транспортировать его, к большому сожалению, в Москву, для того чтобы получить более качественную квалифицированную помощь, пока возможности нет, врачи этого делать не разрешают.

Он, не пользуясь бумагами, рассказывал все это, ну и тут не нужны были бумаги. Хотя очевидно, что каждое слово было сейчас в особой цене.

— Спасательная операция длилась 45 часов,— говорил он.— За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. Из докладов руководителя муниципалитета: демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом. Ну, то ли пугая, то ли… Угроза была реальной, поэтому спасательные работы останавливали.

То есть могли много раз ударить снова, и защитить не смогли бы ни выживших, ни спасателей.

— Понятно, что вернуть жизнь детей мы, Владимир Владимирович, не сможем. Поэтому все, что можем,— выплаты, все эти мероприятия и вся эта работа... Ее проведение организовано.

Леонид Пасечник выглядел достойно.

Глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев на предложение президент добавить что-то ответил, что, пожалуй, нечего:

— Единственное, что не только из нашего муниципалитета, а даже из города Северодонецка приехала дорожно-строительная техника, из Беловодска приехала. В связи с тем, что была большая угроза, мы их держали в укрытии и по мере необходимости проводили замену пилотов, потому как усталость была колоссальная, работали круглосуточно...

Леонид Пасечник просил восстановить колледж.

Наверное, все-таки не на этом месте.

— С одной девчонкой разговаривал, которая спаслась,— казалось, уже без очевидного повода рассказывал Леонид Пасечник, просто потому, что хотел рассказать.— Она говорила, как под ней проваливался пол, как она упала в самый низ, как она откапывалась, как она разбирала завал между упавшими плитами, как вышла на свет, как звали, как сказали, куда идти... Я что хочу сказать? Настолько смелый человек... Я ей говорю: «Я думаю, вы будете жить очень долго и счастливо. И ваш пример должен быть примером для всех остальных. Вы настоящий человек...»

Вице-премьер Татьяна Голикова снова говорила про мальчика, которого нельзя транспортировать в Москву.

— Который в тяжелом состоянии… — повторял президент.

— Крайне тяжелое, Владимир Владимирович.

— Да, а туда-то мы можем как-то какую-то технику привезти необходимую, специалистов дополнительных? — это вообще-то была первая мысль, которая приходила в голову.

Живые-здоровые врачи с оборудованием могут же доехать.

— Пока врачи не рекомендуют его транспортировать,— не сразу поняла Татьяна Голикова.

— Нет-нет...Туда, на место,— поправлял ее российский президент.

— А, там работают наши специалисты,— без подробностей отвечала тогда Татьяна Голикова.

Она снова возвращалась к пострадавшим:

— Из того количества пострадавших, которые мы фиксировали на сегодняшний день — 70 человек, из которых 21, к сожалению, погибли, и это были молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Сложно, очень тяжело об этом говорить, потому что это наши, в общем, ребятки, которые хотели стать педагогами и готовились стать педагогами.

Кем только этих ребят ни назначали за эти дни, прежде всего на Украине. Но ничего нельзя возразить против фактов: да, хотели и готовились стать педагогами. Чистая, незамутненная история военного зверства.

Генпрокурор Александр Гуцан рассказывал, кого Генпрокуратура привлекает по этому делу:

— Справочно могу сказать, что 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Иващенко.

Он говорил так, словно их всех завтра арестуют.

Но было и насчет работы российской ПВО:

— Кроме того, взяты на контроль результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности...

Очевидно, что в этом смысле проблемы были и, видимо, есть.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин без утайки рассказывал, что «о преднамеренности действий украинских военных говорит использование установленных на БПЛА антенн Starlink для наведения целей с помощью спутниковой связи».

И снова, вслед за Леонидом Пасечником и Татьяной Голиковой повторял, что «всего пострадало 70 молодых людей, из них 21 человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 49 студентов, в том числе 19 несовершеннолетних». Ведь у каждого из них к началу совещания был подготовлен свой доклад.

— На месте происшествия,— докладывал Александр Бастрыкин,— обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки, осколки боеприпасов и поражающие элементы, а также фрагменты антенны Starlink. Установлено, что обнаруженные фрагменты БПЛА украинского производства используются для изготовления таких типов аппаратов, как Fire Point 1, Fire Point 2 и «Журавец», способных нести боевую часть массой до 120 килограммов каждый. Как уже сказал генеральный прокурор, во взаимодействии с Минобороны и МВД России установлено, что запуск БПЛА осуществлялся с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Целенаведение осуществлялось главным управлением разведки минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко.

Для Верховного главнокомандующего эти фамилии, можно сказать, уже ничего не значили. Он для себя и для них, без сомнения, все решил.

Александр Бастрыкин рассказал еще и про Геническ, город, который до сих пор, как Старобельск, до сих пор не трогали:

— 31 мая 2026 года военнослужащим ВСУ произведена атака с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области. В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады четырех многоквартирных домов на улице братьев Коваленко города Геническа. В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир шестилетний ребенок, получили ранения 11 мирных жителей...

То, что хотел сказать Владимир Путин, уложилось в пару фраз в конце:

— Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор.

Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме.

После этого и началась массированная атака на Украину.

Впрочем, не первая такая.

Новое ли это качество конфликта, предстоит убедиться.

Андрей Колесников