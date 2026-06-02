Май 2026 года в Екатеринбурге вошел в тройку самых теплых

Прошедший в Екатеринбурге май 2026 года стал третьим в списке самых теплых, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Средняя температура достигла +15,8°, превысив климатическую норму (+12,2°) на 3,7°. Другие температурные рекорды случились не так давно: в 2021 году (+18,5°) и 2023 году (+16,4°).

Максимальная температура достигала +31,3° — это произошло 27 мая. Показатели выше +31° в мае ранее были только в 2014, 2015, 2021, 2023 годах. Минимальных отметок в -0,7° температура достигала 11 мая — в последний раз заморозков не было в 2020 году. Средняя температура в самый теплый день 19 мая составляла +24,2°, в самый холодный 10 мая — +2,9°. В целом, вся весна была теплой, что сильно контрастирует с календарной зимой, когда не было ни одного месяца с теплом — согласно норме, холодным должен быть только один зимний месяц.

За месяц выпало 19 мм осадков, что составляет 40% от климатической нормы (47 мм). Май также отметился ветром: за 16 дней месяца порывы ветра достигали 10 м/с и более. Самый сильный ветер с порывами 21 м/с отмечался 27 мая.

Первая июньская неделя в Свердловской области будет умеренно-прохладной с частыми осадками. Ожидаемые среднесуточные температуры соответствуют климатической норме или немного ниже нее.

Ирина Пичурина