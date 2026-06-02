Власти США заподозрили гендиректора Freedom Holding в финансовых нарушениях

Гендиректор казахстанской компании Freedom Holding Corp., миллиардер Тимур Турлов, получил предупреждение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как сообщает Bloomberg, это предупреждение о том, что регулятор может принять меры принудительного характера. При этом уведомление не является обвинением в правонарушении.

Предупреждение было объявлено еще 11 марта, уточняется в годовом отчете Freedom Holding Corp., опубликованном 1 июня. Регулятор интересуется деятельностью компании и некоторых ее руководителей за период с 2021 года, сообщается в отчете. Вопросы касаются отношений с институциональными клиентами и бухгалтерской практики, связанной с внутренними сделками, говорится в сообщении. Также отмечается, что компания и Тимур Турлов оспаривают «предварительное заключение SEC».

Тимур Турлов владеет около 70% обыкновенных акций Freedom Holding Corp. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается примерно в $6,4 млрд. Его компания была основана в России, но в дальнейшем была перерегистрирована в Казахстане. В 2019 году она вышла на биржу Nasdaq. Компания работает в Центральной Азии, Европе и США. В 2023 году компания Hindenberg Research, занимавшаяся продажей акций, предъявляла претензии к Freedom Holding Corp., обвинив ее в мошенничестве.

