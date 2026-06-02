Китай усилит контроль над иностранными инвестициями

Власти КНР с 1 июля введут новое положение о регулировании зарубежных инвестиций. Новые правила нацелены на поддержку государственного суверенитета, безопасности, развития, а также защиты прав и интересов инвесторов, сообщает «Синьхуа».

Документ, опубликованный на сайте Госсовета КНР, включает 34 статьи. Новации направлены в том числе на приведение процесса внешнего инвестирования в соответствие с международными стандартами, продвижение сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути», и содействие международной кооперации в производственных и логистических цепочках.

Китайские инвесторы будут обязаны проходить процедуры согласования, регистрации и отчетности по зарубежным инвестициям. Госучреждения будут проводить мониторинг и оценку рисков вложений за рубежом. Помимо этого новое положение содержит предупреждение организациям и физлицам о том, что в ответ на какие-либо дискриминационные меры в отношении китайских инвестиций им могут запретить вести любой бизнес с компаниями Китая.

Доказанные случаи нарушения правил повлекут наказание. Инвесторы, которые рискнут пойти на неодобренные государством вложения, либо добьются разрешений путем подкупа, будут штрафоваться или привлекаться к ответственности в уголовном порядке. Отказ от сотрудничества при проверке зарубежных инвестиций на угрозу национальной безопасности повлечет запрет на ведение бизнеса на три года.

Эрнест Филипповский