Президент Ирана и премьер-министр Японии обсудили блокаду Ормузского пролива

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время телефонных переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявила о необходимости пропустить суда всех стран через Ормузский пролив. Господин Пезешкиан заявил, что Иран облегчит проход японских судов, если Япония поставит иранской стороне товары первой необходимости и медикаменты, следует из сообщения агентства Kyodo.

По информации агентства IRNA, иранский президент сказал, что свободному судоходству в Ормузском проливе мешают «ограничения и препятствия, которые Соединенные Штаты вводят против иранского судоходства и торговли».

В завершении беседы президент Ирана заверил главу японского правительства, что страна «приложит необходимые усилия, чтобы проход японских судов осуществлялся без каких-либо проблем и в максимально облегченном режиме». Санаэ Такаити выразила надежду на скорейшее заключение мирного соглашения между Ираном и США.

Эрнест Филипповский