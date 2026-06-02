Филиппины пригласили Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Посольство Филиппин направило президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Манилу для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет с 10 по 12 ноября. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

По словам дипломата, документ был направлен филиппинской стороной еще в прошлом году или в начале этого года. «Мы ожидаем ответ МИД или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну»,— цитирует агентство господина Байлена.

Он уточнил, что ответа от российской стороны на приглашение пока не поступало. В дни проведения саммита в столице Филиппин запланированы сессии с государствами — партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит с участием глав государств объединения и их партнеров.