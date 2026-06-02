Путин присудил гранты 103 проектам в области культуры и искусства
Президент России Владимир Путин распорядился присудить гранты 103 руководителям творческих проектов в области культуры и искусства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Гранты выделены по результатам конкурса, который прошел в 2025 году. В числе поддержанных инициатив — проекты «Пушкинский ген», «Блокадная кровь», «Миссия памяти», цирковая лаборатория «Манеж идей» и «Севморпуть. Большое книжное путешествие».
Конкретные размеры грантов в документе не уточняются. Поддержка оказывается по программам, направленным на развитие и сохранение культурного наследия страны.