США просили помощи у РФ для освобождения журналиста Остина Тайса в Сирии

Администрация Дональда Трампа в его первый президентский срок обращалась к властям России за помощью в освобождении пропавшего в Сирии журналиста Остина Тайса. Об этом рассказал бывший советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен в своей книге, с фрагментами которой ознакомился CBS News.

Господин О’Брайен попросил тогдашнего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева использовать влияние на Башара Асада, который занимал пост президента Сирии, для освобождения журналиста. Николай Патрушев согласился, но «даже союзники Асада уперлись в кирпичную стену», пишет О’Брайен.

Остин Тайс, ветеран морской пехоты и внештатный журналист, исчез в августе 2012 года. Осенью 2020 года в Сирию ездили нынешний глава ФБР Кэш Патель и спецпосланник Роджер Карстенс, однако несмотря на их усилия им не удалось освободить журналиста. В 2024 году ЦРУ допустило, что Остин Тайс, вероятно, мертв.