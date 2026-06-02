Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за первый квартал составила 115 млрд рублей

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (MOEX: ROSN), в первом квартале 2026 года составила 115 млрд руб., сообщила компания. В четвертом квартале 2025 года показатель был на уровне 16 млрд руб.

«Рост прибыли обусловлен увеличением EBITDA, а также рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы», — отмечается в сообщении.

Выручка компании составила 2 032 млрд руб., увеличившись на 4,3% квартал к кварталу. С учетом роста выручки и благодаря контролю над расходами показатель EBITDA в первом квартале вырос до 728 млрд руб., маржа EBITDA составила 36%, отметили в компании.