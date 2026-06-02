Правительство ввело двойное обезличивание статистики просмотров в онлайн-кинотеатрах

Правительство России приняло постановление, которое ужесточает правила сбора статистики о просмотрах медиаконтента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. Как сообщили в Минцифры, новые меры направлены на повышение точности данных при условии полной анонимности пользователей. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно документу, просмотры будут привязываться к номеру телефона пользователя. После этого онлайн-кинотеатры и соцсети обязаны обезличить полученные данные. Такой механизм, как поясняют в ведомстве, позволит учитывать полную аудиторию сериалов и видеопроектов, в том числе отслеживать действия одного зрителя с разных устройств и на разных площадках. При этом узнать, какой именно контент смотрит конкретный пользователь, по-прежнему будет невозможно.

Дополнительную анонимность обеспечит еще один механизм — хэширование идентификаторов. Процедуру будут выполнять две независимые компании, что, по заявлению ведомства, служит дополнительным подтверждением того, что данные передаются в полностью обезличенном виде.

В Минцифры подчеркнули, что оценка востребованности контента является обычной практикой для медиа, рекламной, маркетинговой и киноиндустрии. «Такие данные помогают лучше понимать интересы аудитории и создавать более востребованный контент, а также точнее распределять ресурсы на его производство и продвижение», — отметили в министерстве.

До этого онлайн-кинотеатры и социальные сети из реестра Роскомнадзора передавали сведения о просмотрах контента компании Mediascope. В набор данных входила информация о времени просмотра, длительности, типе контента и другие метрики для оценки популярности. Данные передавались в обезличенном виде, однако анонимизацией занимались сами онлайн-кинотеатры и соцсети. Новое постановление меняет этот подход.