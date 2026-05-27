Перестановки по-местному

Заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» для выдвижения от партии в думу Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подали 259 человек. В их число вошли 23 действующих депутата-единоросса окружного парламента из 26. По мнению эксперта, власти Югры отказались от планов проводить ротацию среди парламентариев, чтобы избежать конфликтов.



Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в думу ХМАО стартовал 25 мая и продлится до 31 мая. За 20 мандатов, разыгрываемых по одномандатным округам, соревнуются 113 человек, занять еще 20 мест в окружном парламенте по партийным спискам рассчитывают 146 претендентов. Среди них 22 действующих депутата «Единой России», 13 из которых намерены избираться от территорий, 10 — по спискам от региональных групп.

«Единая Россия» планирует утвердить победителей праймериз в качестве кандидатов от партии на предстоящих выборах в июне. Основное голосование за претендентов в депутаты думы ХМАО VIII созыва пройдет с 18 по 20 сентября. По итогам выборов в 2021 году кандидаты от «Единой России» одержали победу во всех 19 одномандатных округах и получили 10 мандатов по партийным спискам. Представители от оппозиции смогли пройти в думу ХМАО только по партийным спискам: КПРФ взяла четыре места, ЛДПР — три, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по одному. В 2025-2026 годах окружной парламент покинули три депутата от «Единой России», в связи с чем число единороссов в нем сократилось до 26. В феврале депутаты одобрили решение увеличить число мест в думе ХМАО с 38 до 40: одна половина избирается от округов, другая — по партспискам.

Спикер пошел на рекорд

О намерении продолжить руководить окружным парламентом до 2031 года заявил экс-мэр Нижневартовска Борис Хохряков (представляет Нижневартовский округ №18), который занимает пост спикера с 2011 года. В случае переизбрания он сможет работать на посту председателя больше, чем его предшественники Сергей Собянин (возглавлял думу Югры в 1994-2000 годах; сейчас — мэр Москвы) и Василий Сондыков (в 2001-2011 годах) вместе взятые.

Вместе со спикером получить мандаты рассчитывают все три его заместителя: хантыйский писатель Еремей Айпин (Сургутская группа №14), руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Западнова (Нижневартовский округ №19) и экс-глава Нефтеюганского района Владимир Семенов (Нефтеюганский округ №8).

Главы комитетов недосчитались одного

О намерении продолжить работу в новом созыве также заявили четверо из пяти глав комитетов думы ХМАО. Генеральный директор ассоциации «Хоккейный клуб "Югра"», сын первого губернатора округа Василий Филипенко (возглавляет комитет по социальной политике; Ханты-Мансийская группа №5) пообещал обеспечить избирателей «комфортным городским пространством», главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов (по бюджету; Ханты-Мансийский округ №5) — сделать доступным анализ на «лучшем оборудовании от лучших специалистов, использующих лучшие технологии» для жителей «даже самого малого поселка», владелец компании «ИНТЭК — Западная Сибирь» Сергей Великий (по окружающей среде; Нижневартовский округ №20) — сделать ХМАО основным регионом России для наращивания мощности добычи, нефтепереработки и нефтехимии, бывший вице-спикер думы Югры в 2006-2021 годах Александр Сальников (по развитию гражданского общества; Сургутский округ №9) — применять свой опыт для решения задач региона.

Председатель комитета по законодательству, бывший заместитель гендиректора по связям с общественностью компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Вячеслав Дубов (от Когалымской группы №15) не стал заявляться на праймериз из-за переезда в другой регион.

Сохранить места

Сохранить мандат рассчитывают пять депутатов «Единой России», работающие в думе на профессиональной основе (предусматривает получение зарплаты из бюджета ХМАО). Бывший советник гендиректора управляющей компании «Индустриальный Парк — Югра» Ринат Айсин (Сургутская группа №13) пообещал вести борьбу за ресурсы на уровне Югры для своей территории, экс-депутат Госдумы Татьяна Гоголева (Нефтеюганская группа №7) — сохранить баланс между интересами коренных народов и бизнеса, бывший глава Кондинского района Анатолий Дубовик (Урайский округ №4) — помогать участникам СВО и их семьям, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Николай Заболотнев (Нефтеюганская группа №8) — продолжить знакомить ветеранов СВО с подрастающим поколением, чтобы «историческая правда передавалась из уст в уста», бывшая помощница депутата окружной думы Оксана Михеева (Ханты-Мансийская группа №5) — быть голосом жителей региона.

Продолжить работу планируют и депутаты, работающие на неосвобожденной основе. В их числе три представителя нефтяных компаний: председатель профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский (Когалымский округ №16), председатель первичной профсоюзной организации ТПП «Урайнефтегаз» Денис Свиридов (Урайская группа №4) — запустить строительство трассы Урай — Тюмень, заместитель начальника управления по организации обслуживания производства компании «Сургутнефтегаз» Игорь Бруслиновский (Сургутский округ №14) заявил, что у депутатов были неудачи, но «главные победы впереди».

Аналогичные обещания дали и депутаты, работающие в иных компаниях. Заместитель руководителя «Сургутских городских электрических сетей» Ольга Леснова (Сургутская группа №12) заявила о планах продолжать создавать комфортные условия для земляков, генеральный директор компании «Специализированное управление подводно-технических работ № 10» Леонид Михалко (Белоярский округ №1) — снести ветхие дома и обеспечить югорчан чистой водой, руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в Нягани и Белоярском Андрей Осадчук (Няганский округ №3) — поддерживать участников СВО и членов их семей, гендиректор компании «Региональные грузоперевозки» Владислав Фоменко (Нижневартовская группа №20) — расширить доступ югорчан к газу.

Представители сферы здравоохранения в думе ХМАО, главный врач Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева (Сургутский округ №10) и президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева (Сургутский округ №12), заверили югорчан, что они продолжат «менять жизнь к лучшему».

Военные и нефтяники пошли в округа

Вместе с Вячеславом Дубовым от выдвижения в думу ХМАО отказались заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Экос» Степан Пыталев (Нефтеюганский округ №7) и бывший командир батальона «Югра», участник СВО Дмитрий Аксенов (Югорский округ №2). Ранее, в 2024-2026 годах, суд по требованию прокуратуры лишил мандатов близких к господину Пыталеву семь депутатов думы Нефтеюганска (из-за нарушений в декларациях) и отправил в отставку спикера Александра Никитина, после чего югорский парламентарий утратил контроль над представительным органом города. Господин Аксенов спустя два года после своего первого избрания в думу ХМАО решил перейти в Госдуму РФ.

О планах получить их мандаты заявили заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов и заместитель гендиректора по управлению персоналом компании «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Андрианов.

Господин Кольцов пожаловался, что Нефтеюганск, будучи третьим городом Югры по численности населения, переживает не лучшие времена. По словам чиновника, почти половина жителей не связывает с ним свое будущее.

«Трудно попасть к врачу, многое упирается в бюрократию, молодежи не хватает возможностей для развития. С этим нельзя мириться. Нефтеюганску нужны не красивые отчеты, а реальные решения, которые люди почувствуют в жизни. Город нуждается в переменах»,— подчеркнул замгубернатора.

Сергей Андрианов пообещал в случае избрания усилить привлечение молодежи из городов и поселков ХМАО на работу в югорские компании.

Вакантные мандаты экс-главврача Лангепасской городской больницы Александра Нохрина (с февраля 2026 года.— министр здравоохранения Камчатского края) и председателя совета директоров компании «Автобан» Алексея Андреева (Мегионский округ №17; ушел из думы в октябре 2025 года по решению суда из-за сокрытия ВНЖ в Италии) рассчитывают взять участники СВО Иван Лаптев (Радужнинский округ №15), Лечи Арсаев и исполнительный директор компании «РегионКонсалтСервис» Александр Федяев (Мегионский округ №17).

Господин Лаптев не стал публиковать предвыборную программу, однако его избирателям представил действующий спикер Борис Хохряков, заявив, что на передовой Лаптев не только выполняет боевые задачи, но и занимается благотворительностью. Среди двух основных кандидатов на выдвижение по Мегионскому округу №17 программу озвучил только Александр Федяев. В ней кандидат пообещал, что защитит молодых югорчан от деструктивного контента.

О желании попасть в думу ХМАО также заявили действующий депутат Тюменской областной думы, гендиректор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский и участник СВО, внук экс-депутата думы Югры Сергей Салахов. Господин Ваховский отметил, что в случае избрания поспособствует формированию условий для развития топливно-энергетической отрасли. Кандидат планирует избраться от Сургутского округа №11, который ему уступила действующий депутат от территории Ольга Леснова (в 2026 году планирует выдвинуться по партсписку от Сургутской группы №12).

Господин Салахов в связи с увеличением числа одномандатных округов в рамках перенарезки схемы в феврале 2026 года получил возможность побороться за мандат в Сургутском округе №13. Он пообещал, что будет выступать в думе Югры за усиление помощи ветеранам СВО по их возвращению к мирной жизни.

Конкуренцию им и действующим депутатам думы ХМАО также намерены составить 86 работников муниципальных и государственных учреждений, 28 сотрудников компаний, 24 представителя сферы образования и 13 работников сферы здравоохранения, 13 руководителей компаний и 12 предпринимателей, восемь участников СВО (не считая Сергея Салахова, Ивана Лаптева и Лечи Арсаева), член Совета федерации РФ Александр Новьюхов (Белоярская группа №1) и президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман (Нижневартовский округ №20, на который также претендует действующий депутат Сергей Великий).

Сенатор от ХМАО заявил, что в случае избрания улучшит качество жизни в отдаленных и труднодоступных территориях для жителей Севера, господин Петерман — устранит слабые места в политике Нижневартовска. «Если хочешь делать хорошо, делай это сам, поэтому решил избираться»,— добавил предприниматель.

Власти ХМАО не настроены проводить радикальную ротацию в депутатском корпусе окружной думы из-за общероссийского тренда на сохранение парламентариев в законодательных собраниях регионов и сложности в управлении Югрой, считает политолог Александр Белоусов.

«Там нельзя взять и половину депутатов выкинуть из думы. Это элитарии, и губернатор не хочет с ними ссориться»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев