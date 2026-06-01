На завершение ремонта путепровода в Орловском направят почти 220 млн рублей

Власти Ростовской области выделят дополнительные средства на завершение капитального ремонта путепровода в поселке Орловский. На эти цели из регионального дорожного фонда направят почти 220 млн рублей.

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, решение принято после доклада заместителя главы региона по вопросам транспорта.

«В дорожном фонде региона зарезервировали дополнительные средства на капитальный ремонт путепровода в поселке Орловском. Путепровод связывает две части поселка, разделенные железнодорожными путями. Из-за его аварийного состояния жители вынуждены ехать лишние 15 километров в объезд», — отметил Слюсарь.

Необходимость дополнительного финансирования возникла после обследования объекта в ходе демонтажных работ. Специалисты установили, что фактическое состояние основания сооружения оказалось значительно хуже, чем предполагалось проектом. В результате стоимость работ выросла почти вдвое — с 280 млн до 500 млн рублей.

Кроме того, в ходе обследования были выявлены серьезные расхождения между проектной документацией и фактическим состоянием конструкций. Согласно акту, подписанному представителями администрации района, подрядной организации и разработчиком проекта — компанией ООО «ГеоЭкоПроект», на объекте отсутствовали сваи, которые должны были обеспечивать устойчивость опор путепровода.

Выявленные обстоятельства потребовали проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий и корректировки проектных решений. Из-за этого работы на объекте были временно приостановлены.

Капитальный ремонт путепровода реализуется в два этапа. Первый этап проходил с октября по декабрь 2025 года и предусматривал демонтаж старого пролетного строения. Именно тогда специалисты обнаружили, что отдельные конструктивные элементы опор не соответствуют заявленным в проектной документации параметрам.

После завершения работ путепровод должен восстановить прямое транспортное сообщение между двумя частями поселка, что позволит жителям отказаться от объездного маршрута протяженностью около 15 километров.

Валерий Климов