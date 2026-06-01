Посольство Ливана в США сообщило о согласии «Хезболлы» на перемирие с Израилем

В посольстве Ливана в США заявили, что движение «Хезболла» согласилось на предложение американской стороны о «взаимном прекращении ударов» после того, как Израиль пригрозил новыми ударами по южному Бейруту.

«В соответствии с предложенным соглашением, израильские удары по Дахие прекратятся в обмен на отказ "Хезболлы" от нападений на Израиль, при этом рамки прекращения огня будут расширены и распространятся на всю территорию Ливана»,— указано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте канцелярии президента Ливана (цитата по AFP).

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп говорил, что Израиль не будет вводить войск в Бейрут, а все военнослужащие, которые уже направляются в столицу Ливана, вернутся обратно. Договоренности удалось достичь во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Изначально продолжение боевых действий между Израилем и Ливаном, писало сегодня Tasnim, стало причиной выхода Ирана из переговоров США.