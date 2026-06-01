Доходы Петербурга за пять месяцев выросли до 585 млрд рублей

В бюджет города с января по май 2026 года поступило 585,1 млрд рублей, что составляет 40% от годового плана. По сравнению с тем же периодом прошлого года доходы выросли на 7,1%, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего город заработал на налогах

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Больше всего город заработал на налогах

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Больше всего город заработал на налогах с физических лиц и прибыли компаний — вместе они дали 392 млрд рублей (69% всех поступлений). НДФЛ принес 227,6 млрд рублей (рост 15,6%), имущественные налоги — 53 млрд (рост 33%), налоги с малого бизнеса — 61,6 млрд (рост 1,8%), акцизы — 18,8 млрд (рост 4,6%). А вот налог на прибыль остался на уровне прошлого года — 164,7 млрд.

Расходы города за пять месяцев составили 562,8 млрд рублей — это на 62 млрд больше, чем год назад. Исполнено чуть больше трети годового бюджета.

Карина Дроздецкая