Пасечник рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск

Семеро пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике остаются в больнице. Об этом глава республики Леонид Пасечник рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященном мерам поддержки пострадавших при атаке.

Как рассказал глава ЛНР, один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии. «Четверо находятся в Луганской республиканской клинической больнице. Три девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку», — рассказал господин Пасечник.

Леонид Пасечник также сообщил, что семьям погибших будет предоставлена единовременная выплата в размере 1,5 млн руб. Студентам, получившим тяжкий вред здоровью и ранения средней тяжести, полагается выплата в размере 600 тыс. руб., а получившим легкие ранения — 300 тыс. руб.

Глава ЛНР отметил, что к настоящему моменту за выплатами в связи с гибелью близких обратились четыре семьи, а в связи с ранениями — один человек. По его словам, региональные власти рассказывают о соцвыплатах и помогают собрать документы.

Вооруженные силы Украины атаковали колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, при ударе погиб 21 человек, еще 70 — пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.