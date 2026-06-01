В Ленобласти закрыли секту, где у пенсионеров отбирали деньги

Полиция и спецслужбы прекратили работу секты «Исход». Ее глава Валентина Кузнецова следила за людьми через камеры, забирала их пенсии и накопления, а также заставляла покупать свои книги, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

В секту попадали в основном пожилые люди. Их родственники жаловались, что у стариков забирали все до копейки.

Именно эти жалобы и стали поводом для проверки. Сколько пострадавших и какие еще нарушения найдены, пока не сообщается.

Карина Дроздецкая