Семейное — в казну

Неожиданный поворот произошел в деле об изъятии имущества «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее родственников, которое рассматривается в Краснодаре. Бывший ее муж Роберт Хахалев согласился добровольно передать в доход РФ принадлежащие ему и его семье активы. Остальные ответчики, которых Генпрокуратура считает номинальными владельцами недвижимости и семейного бизнеса, просят оставить имущество за ними, настаивая, что не имеют отношения к клану Хахалевых.

Ходатайство Роберта Хахалева о признании требований Генпрокуратуры, обнародованное его адвокатом, стало сюрпризом для всех участников процесса. Судья Максим Балин сначала даже отказался принять документ без дополнительной проверки. «Ваш клиент в Краснодаре? Пусть подъедет в суд в течение часа и лично даст показания под запись, чтобы потом не возникло вопросов по поводу его подписи»,— обратился судья к представителю господина Хахалева. Адвокат тут же созвонился с бизнесменом и сообщил, что Роберт Хахалев появиться в суде не может, но у юриста есть доверенность с правом признания иска.

В заявлении Роберта Хахалева, обнародованном 1 июня в суде, говорится о том, что бизнесмен не возражает против обращения в доход государства части объектов, указанных в иске Генпрокуратуры, он готов добровольно передать имущество в доход РФ и не обжаловать состоявшееся решение. Обосновывая свою позицию, коммерсант сообщил, что, по его мнению, основанием для подачи иска Генпрокуратуры стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в 2022 году в отношении Елены Хахалевой, которая до 2019 года занимала должность главы коллегии по административным делам Краснодарского крайсуда.

Ответчик утверждает, что претензии государства в адрес Елены Хахалевой не должны распространяться на него.

Брак Роберта и Елены Хахалевых был расторгнут еще в 2004 году, а с 2006 года бизнесмен состоит в фактических брачных отношениях с Левизой Меситской и имеет троих несовершеннолетних детей.

Тем не менее господин Хахалев согласен с изъятием имущества, зарегистрированного лично на него, а также на Елену Хахалеву, ее мать Ольгу, сестру Наталью и сына Кирилла Хахалевых. Господин Хахалев не возражает против изъятия активов его гражданской жены Левизы Меситской, семей Шпак и Гилан. Правда, бизнесмен просит суд проявить гуманизм и оставить его близким единственное жилье. Что касается остальных ответчиков (всего в деле участвует более двадцати юридических и физических лиц), то в этом вопросе Роберт Хахалев полагается на усмотрение суда, напоминая при этом, что в случае конфискации имущества «люди станут несправедливо пострадавшими».

Суд приобщил ходатайство господина Хахалева к материалам дела, решение по нему будет вынесено позже. Помимо бывшего мужа «золотой судьи» на заседании 1 июня выступили представители ответчиков Василия и Сергея Генераловых, которые приобретали земли сельхозназначения у Роберта Хахалева. Они настаивали на том, что ответчикам не может быть предъявлен антикоррупционный иск, так как они не были госслужащими, а их аффилированность с семьей Хахалевых не доказана. В том же духе высказался и Дмитрий Левченко, который был соучредителем одной из коммерческих структур с Робертом Хахалевым.

По словам господина Левченко, он получил крупные выплаты как участник боевых действий в Чечне и вложил средства в бизнес задолго до того, как познакомился с господином Хахалевым.

«Имущество, которое человек за много лет заработал, без доказательств, просто ссылаясь на отдельные сделки, изымают»,— заявил ответчик. Возражая ответчикам, прокурор Краснодара Андрей Кириенко заявил, что полученное за счет коррупции имущество не может находиться в легальном обороте.

Елена Хахалева получила скандальную известность в 2017 году после роскошной свадьбы ее дочери Софии; на торжестве выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Николай Басков. Тогда судья объясняла, что банкет оплатил отец ее дочери Роберт Хахалев, успешный бизнесмен. Позднее Елену Хахалеву, родственницу экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова (у него были конфискованы многомиллиардные активы), объявили в розыск за махинации.

Анна Перова, Краснодар