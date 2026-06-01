Сотня детей из затопленного Дагестана приехала отдыхать в Петербург

Первая группа из ста детей, пострадавших от разрушительного наводнения в Дагестане, прибыла в Северную столицу по приглашению губернатора региона Александра Беглова. Школьники будут отдыхать в лагере «Восход» центра оздоровления «Молодежный», сообщили в пресс-службе Смольного.

Для детей подготовили программу: они посетят обзорную экскурсию по городу, съездят в Кронштадт и Петергоф, посетят «Гранд макет Россия». В лагере пройдут театральные фестивали, кинопоказы и спортивные соревнования. Всего за лето в Петербург приедут 300 детей из Дагестана.

Напомним, 30 марта в республике выпало три месячные нормы осадков, прорвало вал Геджухского водохранилища. Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. Петербург направил в Дагестан более 30 тонн гуманитарного груза: генераторы, обогреватели, одежду, детское питание, лекарства и стройматериалы.

Карина Дроздецкая